Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 49,44 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'045 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 49,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300'013 BASF-Aktien.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 56,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,40 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 13,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.36 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,30 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwächer: Ludwigshafener skizzieren Umsatzpotenzial im Agrargeschäft - Übernahmen nach Evonik-Aus nicht ausgeschlossen

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet BASF-Aktie mit Underperform in neuer Analyse

BASF-Aktie legt zu: Konzern verkauft Batterierecycling – Fokus liegt nun rein auf Kathodenmaterialien