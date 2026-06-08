BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Priyanka Patel am Montag nach einer Telefonkonferenz, die den Verbundstandort Zhanjiang im Fokus hatte. Das Geschäft habe sich im Verlauf des zweiten Quartals nach dem Spike im März aufgrund vorgezogener Käufe normalisiert. Die Jahresziele für Zhanjiang hätten aber wohl Spielraum nach oben. Die Lieferkette in China sei deutlich stabiler geblieben als gedacht. Die Ergebniserwartungen an Zhanjiang bis 2030 seien geprägt von echter Nachfrage./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
47.21 €
|
Abst. Kursziel*:
10.16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.52%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
08.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
08.06.26
|BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BASF (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
08.06.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)