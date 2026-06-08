ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Priyanka Patel am Montag nach einer Telefonkonferenz, die den Verbundstandort Zhanjiang im Fokus hatte. Das Geschäft habe sich im Verlauf des zweiten Quartals nach dem Spike im März aufgrund vorgezogener Käufe normalisiert. Die Jahresziele für Zhanjiang hätten aber wohl Spielraum nach oben. Die Lieferkette in China sei deutlich stabiler geblieben als gedacht. Die Ergebniserwartungen an Zhanjiang bis 2030 seien geprägt von echter Nachfrage./rob/ag/zb;