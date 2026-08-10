Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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10.08.2026 15:58:13
Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
Der Handel in Europa verläuft am Montagnachmittag in ruhigen Bahnen.
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.20 Prozent höher bei 6’536.76 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.578 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.058 Prozent leichter bei 6’520.07 Punkten in den Handel, nach 6’523.86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’520.07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’558.53 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Wert von 6’269.97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5’911.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’347.74 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11.73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’559.99 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2.19 Prozent auf 167.65 EUR), Infineon (+ 2.16 Prozent auf 63.42 EUR), Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 155.60 EUR), Allianz (+ 1.15 Prozent auf 438.50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.77 Prozent auf 6.84 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2.72 Prozent auf 28.25 EUR), Bayer (-1.37 Prozent auf 49.13 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.28 Prozent auf 75.34 EUR), Siemens (-1.18 Prozent auf 276.50 EUR) und BMW (-0.80 Prozent auf 59.30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’029’520 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577.742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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