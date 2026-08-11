BASF Aktie News: BASF am Mittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 51,32 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'292 Punkten realisiert. Bei 51,06 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246'792 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 7,27 Prozent zulegen. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,17 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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