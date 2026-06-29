BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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29.06.2026
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30.06.2026 06:37:44
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe wohl ein ordentliches zweites Quartal hinter sich, doch die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien überzogen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend. Er senkte seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ein wenig./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.61%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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