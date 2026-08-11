BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BASF

Um 16:28 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,43 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'445 Punkten notiert. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,92 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,60 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 659'779 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 15.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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