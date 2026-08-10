DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 5 Jahren verloren

BASF-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 67.48 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 14.819 BASF-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 51.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 763.19 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23.68 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch