BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Chemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Erlös- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
49.03 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
49.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
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