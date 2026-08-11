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11.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 51,46 EUR.

BASF
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Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 51,46 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'337 Punkten liegt. Die BASF-Aktie sank bis auf 51,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37'606 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Mit einem Zuwachs von 6,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,78 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,03 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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