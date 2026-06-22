Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’713 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’125 -1.6%  Bitcoin 51’043 -1.3%  Dollar 0.8086 0.0%  Öl 76.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. ziehen an: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
Vonovia-Aktie fällt: Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe angekündigt
ARYZTA-Aktie: Tochter übernimmt übernimmt französischen Vertriebspartner SEB
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Suche...
eToro entdecken

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

44.23
CHF
0.11
CHF
0.24 %
22.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 07:19:42

BASF Underweight

BASF
45.38 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachlasse, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien von BASF gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
49.08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
48.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?