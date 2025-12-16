BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
41.74CHF
0.64CHF
1.56 %
13:15:21
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.12.2025 11:25:35
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
44.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Dienstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|41.78
|1.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|12:25
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|12:24
|
Barclays Capital
Symrise Equal Weight
|12:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|12:18
|
DZ BANK
Carl Zeiss Meditec Halten
|11:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|11:25
|
DZ BANK
BASF Kaufen