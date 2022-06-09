BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.25CHF
-1.27CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 08:32:45
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Auf bereinigter Basis habe der Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen. Die Qualität dahinter werfe allerdings einige Fragen auf. Der Aktienrückkauf der Ludwigshafener falle derweil üppiger aus als gedacht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
44.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.48%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
44.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.45%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
09:33
|BASF-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht BASF-Aktie Hold in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
09:30
|Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28