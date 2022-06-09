Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
62.25
CHF
-1.27
CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
BASF Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Auf bereinigter Basis habe der Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen. Die Qualität dahinter werfe allerdings einige Fragen auf. Der Aktienrückkauf der Ludwigshafener falle derweil üppiger aus als gedacht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

