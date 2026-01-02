Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 11:07:24

BASF Equal Weight

BASF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem angestrebten unteren Ende des Prognoserahmens für 2025 den Ton für die kommenden Quartalszahlen vorgegeben, schrieb Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

