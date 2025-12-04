Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.12.2025 21:34:51

BASF Outperform

BASF
39.95 CHF -3.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Geschäft für den Chemiekonzern bleibe schwierig, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./mis/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.23%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse