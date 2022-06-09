Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’668 0.3%  SPI 17’386 0.3%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’317 1.0%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’545 0.6%  Gold 4’069 0.1%  Bitcoin 69’421 -1.1%  Dollar 0.8072 -0.1%  Öl 62.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Bayer-Aktie klettert: Gerinnungshemmer Asundexian nach Rückschlag wieder Hoffnungsträger
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Meta-Aktie trotzdem höher: Vorwürfe der Vertuschung negativer Forschungsergebnisse
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.25
CHF
-1.27
CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 08:47:33

BASF Hold

BASF
40.65 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere der Ludwigshafener seien nach ihrem überdurchschnittlichen guten Lauf fair bewertet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. BASF bleibe eines der am besten positionierten Unternehmen der Branche, in der das Umfeld aber wohl auch 2026 herausfordernd bleibe. Es fehle jetzt an weiteren Kurstreibern./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44.10 € 		Abst. Kursziel*:
2.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.67%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?