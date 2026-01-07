BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BASF Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von BASF 2026 (Ebitda) rund 16 Prozent unter den Markterwartungen für 2026./bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Sell
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
44.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.05%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
44.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.34%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
16:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14:51
|BASF nimmt wichtige Grossanlage in Werk in China in Betrieb (AWP)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
06.01.26
|BASF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.ch)