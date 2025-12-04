BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
40.52CHF
0.80CHF
2.01 %
11:03:13
SWX
05.12.2025 09:00:42
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal habe sich in Sachen Nachfrage wenig verbessert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Mit Blick auf das erwartete operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr habe sich der Chemiekonzern nicht explizit geäußert./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
43.73 €
Abst. Kursziel*:
2.90%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
43.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.33%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
