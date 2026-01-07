BASF Aktie 1032194 / US0552625057
07.01.2026 16:26:42
BASF-Aktie leichter: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb
BASF hat den Steamcracker seines neuen Verbundstandortes in China in Betrieb genommen und damit das Herzstück der 8,7 Milliarden Euro teuren Anlage.
Ein Steamcracker liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen an mehrere Anlagen am Standort. Hier nehmen die chemischen Wertschöpfungsketten ihren Anfang. Die Kapazität der Anlage liegt bei 1 Million Tonnen Ethylen jährlich.
Auch die petrochemischen Anlagen für Ethylenoxid und Ethylenglykol sowie Polyethylen hätten den Betrieb aufgenommen, erklärte BASF. Zhanjiang wird der drittgrösste Verbundstandort von BASF nach Ludwigshafen und Antwerpen.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA am Mittwoch zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 44,29 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
30.10.25
|BASF-Aktie niedriger: In Ludwigshafen entsteht Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche (Dow Jones)
|
29.10.25
|BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen (finanzen.ch)
|
29.10.25
|BASF-Chef fordert ebenfalls Anpassung des EU-Emissionshandels (Dow Jones)
|
02.10.25
|BASF wird geplante Aktienrückkäufe eventuell vorziehen (Dow Jones)
|
24.09.25
|BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt (Dow Jones)
|
26.08.25
|Projekt gescheitert: BASF und Yara ziehen sich aus US-Vorhaben für Ammoniak zurück - Aktien höher (Dow Jones)
|
30.07.25
|BASF rechnet mit hoher Auslastung zum Start des China-Verbundstandorts (Dow Jones)
|
30.07.25
|BASF will beim Hauptversammlungsformat jährlich wechseln (Dow Jones)