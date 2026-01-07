Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’279 -0.3%  SPI 18’326 -0.2%  Dow 49’253 -0.4%  DAX 25’079 0.8%  Euro 0.9311 0.1%  EStoxx50 5’921 -0.2%  Gold 4’443 -1.1%  Bitcoin 72’590 -2.6%  Dollar 0.7965 0.2%  Öl 60.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882
Top News
BASF-Aktie leichter: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb
Delivery Hero-Aktie im Plus: Verlängerung von CEO- und Vorstandsvertrag - Vorstand erweitert
Scout24-Aktie fällt: Neuer Finanzvorstand
Novo Nordisk-Aktie volatil: US-Start der Abnehmpille - JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Aktien schwächeln: BP und Corteva schmieden Bündnis für Herstellung von Biokraftstoffen
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 1032194 / US0552625057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Meilenstein 07.01.2026 16:26:42

BASF-Aktie leichter: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb

BASF-Aktie leichter: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb

BASF hat den Steamcracker seines neuen Verbundstandortes in China in Betrieb genommen und damit das Herzstück der 8,7 Milliarden Euro teuren Anlage.

BASF
11.10 EUR 0.91%
Kaufen Verkaufen
Chief Technology Officer Stephan Kothrade sprach von einem "Meilenstein". Seit dem vergangenen Herbst fährt der Chemieriese aus Ludwigshafen am Standort Zhanjiang in Südchina nach und nach die neuen Anlagen hoch. Der Steamcracker sei termingerecht in Betrieb gegangen.

Ein Steamcracker liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen an mehrere Anlagen am Standort. Hier nehmen die chemischen Wertschöpfungsketten ihren Anfang. Die Kapazität der Anlage liegt bei 1 Million Tonnen Ethylen jährlich.

Auch die petrochemischen Anlagen für Ethylenoxid und Ethylenglykol sowie Polyethylen hätten den Betrieb aufgenommen, erklärte BASF. Zhanjiang wird der drittgrösste Verbundstandort von BASF nach Ludwigshafen und Antwerpen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA am Mittwoch zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 44,29 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

BASF-Aktie dennoch in Rot: Arbeitsplätze im Stammwerk bis Ende 2028 gesichert

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten