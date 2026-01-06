BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies auf die am 27. Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal und rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie geringere Erträge in den meisten Geschäftsbereichen außer Surface Technologies. Die schwache Nachfrage habe sich voraussichtlich nahezu überall fortgesetzt./ck/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
BASF
Deutsche Bank AG
45.00 €
Hold
44.69 €
0.69%
Hold
44.56 €
0.99%
Virginie Boucher-Ferte
-
