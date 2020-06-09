BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BASF Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement aufgrund ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeigt, um den Aktienkurs anzukurbeln, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für zu hoch und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Sell
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
42.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.88%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
13.10.25
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
|
13.10.25
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|07:25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|13.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|13.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|62.32
|41.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Neutral
|08:07
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|08:02
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform
|07:57
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|07:55
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|07:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight