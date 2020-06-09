Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’429 -0.4%  SPI 17’152 -0.4%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’190 -0.8%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5’521 -0.8%  Gold 4’126 0.4%  Bitcoin 89’838 -3.1%  Dollar 0.8040 0.0%  Öl 62.3 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
NVIDIA-Aktie steigt: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Gold-Rekordrally geht weiter - Silber ebenfalls so teuer wie noch nie
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
Suche...

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 07:25:43

BASF Sell

BASF
39.86 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement aufgrund ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeigt, um den Aktienkurs anzukurbeln, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für zu hoch und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BASF

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BASF-Kurs >5 >10 >15
Fallender BASF-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: BASF Sell
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
42.70 € 		Abst. Kursziel*:
-13.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.88%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:25 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
13.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
13.10.25 BASF Hold Warburg Research
13.10.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BASF 62.32 41.62% BASF