Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement aufgrund ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeigt, um den Aktienkurs anzukurbeln, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für zu hoch und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



