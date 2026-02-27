Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

43.76
CHF
-0.13
CHF
-0.30 %
09:10:57
SWX
27.02.2026 08:23:09

BASF Buy

BASF
42.98 CHF -4.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der Ausblick, der etwas unter den Erwartungen liege, die sich aus jüngsten Gesprächen ergeben hätten, schrieb Georgina Fraser am Freitag nach endgültigen Zahlen. Immens sei der Abstand aber nicht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:52 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.26 € 		Abst. Kursziel*:
28.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.55%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

