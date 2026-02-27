BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.76CHF
-0.13CHF
-0.30 %
09:10:57
SWX
27.02.2026 08:23:09
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der Ausblick, der etwas unter den Erwartungen liege, die sich aus jüngsten Gesprächen ergeben hätten, schrieb Georgina Fraser am Freitag nach endgültigen Zahlen. Immens sei der Abstand aber nicht./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:52 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
48.26 €
Abst. Kursziel*:
28.47%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
48.61 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.55%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
08:05
|BASF weitet Sparziel bis Ende 2026 um 200 Mio Euro aus (Dow Jones)
26.02.26
|Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
26.02.26
|BASF Aktie News: BASF zieht am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
26.02.26
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
26.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
26.02.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
26.02.26