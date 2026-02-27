BASF 42.98 CHF -4.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der Ausblick, der etwas unter den Erwartungen liege, die sich aus jüngsten Gesprächen ergeben hätten, schrieb Georgina Fraser am Freitag nach endgültigen Zahlen. Immens sei der Abstand aber nicht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:52 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.