|Führungsposten
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19.03.2026 17:24:43
KRONES-Aktie schwächer: Thomas Ricker wird neuer CEO
Beim Maschinenbauer KRONES kommt es bei der nächsten Hauptversammlung zu einem Wechsel auf dem Chefposten.
Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 sind zudem zwei weitere Mitglieder bis zum 30. Juni 2029 in den Vorstand bestellt worden. Bülent Bayraktar soll künftig den Bereich Process and System Solutions leiten und Reinhold Jung wird laut KRONES in Zukunft den Bereich Ressort International Operations and Services verantworten.Die KRONES-Aktie verliert via XETRA zeitweise 4,75 Prozent auf 116,20 Euro.
DJG/cbr/ros
DOW JONES
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