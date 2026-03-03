BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis;
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.27 €
|
Abst. Kursziel*:
14.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
45.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.62%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
