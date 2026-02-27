BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der Telefonkonferenz zum Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Während des Calls seien die Aktien angetrieben von Hoffnungen auf Wirtschaftserholung, Reform des Emissionshandels (ETS) und schnelleren Antidumping-Maßnahmen gestiegen, schrieb Katie Richards am Freitagvormittag. Die aktuelle Ausgangslage bleibe aber schwach. Sowohl der Free Cashflow als die Deckung der Dividende hingen von Sonderfaktoren ab. Der Ausblick für den chinesischen Verbundstandort in Zhanjiang bestätige ihren Pessimismus./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
48.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
48.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.68%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
