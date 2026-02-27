LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der Telefonkonferenz zum Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Während des Calls seien die Aktien angetrieben von Hoffnungen auf Wirtschaftserholung, Reform des Emissionshandels (ETS) und schnelleren Antidumping-Maßnahmen gestiegen, schrieb Katie Richards am Freitagvormittag. Die aktuelle Ausgangslage bleibe aber schwach. Sowohl der Free Cashflow als die Deckung der Dividende hingen von Sonderfaktoren ab. Der Ausblick für den chinesischen Verbundstandort in Zhanjiang bestätige ihren Pessimismus./ag/gl;