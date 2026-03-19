So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

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Bitcoin ist am Nachmittag 69.287,27 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 2,80 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 71.281,78 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 4,0 Prozent auf 9,22 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 0,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 55,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,04 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,83 Prozent.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,93 Prozent auf 2.117,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.203,76 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,78 Prozent auf 453,15 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 456,70 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Donnerstagnachmittag nach. Um 2,34 Prozent auf 1,429 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,463 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 2,00 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 339,79 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 346,73 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 3,48 Prozent auf 0,2646 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2741 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 3,26 Prozent auf 0,1643 US-Dollar, nach 0,1698 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3044 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,2996 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 2,50 Prozent auf 635,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 651,97 US-Dollar.

Daneben wertet Dogecoin um 17:10 ab. Es geht 2,61 Prozent auf 0,0927 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0951 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (90,00 US-Dollar) geht es um 2,79 Prozent auf 87,49 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,393 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,669 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 3,00 Prozent auf 8,947 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,223 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Sui-Kurs 4,03 Prozent schwächer bei 0,9469 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9867 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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