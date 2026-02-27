BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.76CHF
-0.13CHF
-0.30 %
09:10:57
SWX
27.02.2026 08:13:57
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (EBIDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Chris Counihan am Freitag nach endgültigen Zahlen. Der Mittelpunkt des EBITDA-Ausblicks für 2026 liege allerdings um 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.54%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
