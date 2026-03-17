NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Martin Comtesse reagierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen heftigen Kursrutsch, den es an diesem Tag bei der Aktie gegeben hatte. Kontron habe darauf reagiert mit einer Mitteilung, dass es dafür keine operativen Gründe gebe. Auch der Termin für den Jahresbericht habe Ende März Bestand. Das Unternehmen prüfe nun, die Kurse über Aktienrückkäufe zu stützen./rob/tih/jha/;