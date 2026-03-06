BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
41.03CHF
0.21CHF
0.51 %
10:54:43
SWX
06.03.2026 09:34:49
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Die Entscheidung des Finanzinvestors Advent, die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit Lanxess nicht zu kaufen, sei auch ein negatives Signal für BASF, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Es unterstreiche, in welch schwierigem Umfeld zyklische Chemieunternehmen derzeit operieren./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
45.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
45.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
