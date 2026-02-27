BASF 43.78 CHF -2.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das weiter harte Umfeld erfordere weitere Maßnahmen des Managements, schrieb James Hooper am Freitag nach den Zahlen des Chemiekonzerns. Die Ludwigshafener dürften von jeglicher zyklischer Erholung sehr stark profitieren./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC



