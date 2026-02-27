Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'984 0.5%  SPI 19'220 0.4%  Dow 49'499 0.0%  DAX 25'285 0.0%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6'153 -0.1%  Gold 5'179 0.0%  Bitcoin 51'394 -1.5%  Dollar 0.7726 -0.2%  Öl 72.1 1.6% 
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

43.53
CHF
-0.36
CHF
-0.82 %
12:17:38
SWX
27.02.2026 11:03:30

BASF Outperform

BASF
43.78 CHF -2.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das weiter harte Umfeld erfordere weitere Maßnahmen des Managements, schrieb James Hooper am Freitag nach den Zahlen des Chemiekonzerns. Die Ludwigshafener dürften von jeglicher zyklischer Erholung sehr stark profitieren./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
48.05 € 		Abst. Kursziel*:
10.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
48.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.71%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

