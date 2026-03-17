Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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19.03.2026 13:52:08
Fraport Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fraport beim fairen Aktienwert von 93 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Flughafenbetreiber habe einen soliden Jahresabschluss 2025 verzeichnet, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 falle auf den ersten Blick gemischt aus./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Kaufen
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Unternehmen:
Fraport AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
74.40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
74.45 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
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