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19.03.2026 13:52:08

Fraport Kaufen

Fraport
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fraport beim fairen Aktienwert von 93 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Flughafenbetreiber habe einen soliden Jahresabschluss 2025 verzeichnet, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 falle auf den ersten Blick gemischt aus./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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13:52 Fraport Kaufen DZ BANK
09:10 Fraport Overweight Barclays Capital
06:58 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 Fraport Overweight Barclays Capital
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