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19.03.2026 15:28:54

IONOS Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos nach endgültigen Zahlen und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Es habe nach der Veröffentlichung von Eckdaten und Zielvorgaben für 2026 im Dezember keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Sarah Roberts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahl neuer Kunden des Anbieters von Internetdiensten sei stark./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Sarah Roberts 		KGV*:
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