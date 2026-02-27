BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.85CHF
0.25CHF
0.57 %
09:02:43
SWX
02.03.2026 10:16:08
BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.64%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
