BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 38 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seine These, dass die Papiere der Ludwigshafener teuer sind und die kurzfristigen Markterwartungen sinken werden, sei von der Aussicht auf politische Unterstützung über 2026 hinaus abgelöst worden, schrieb Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Der Ergebniskonsens sei seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Tat um etwa 15 Prozent gefallen. Inzwischen hätten sich die Aktien aber massiv erholt - getrieben durch eine Impulsmischung aus deutschem Fiskalpaket und möglicherweise verlängerter Ausgabe kostenloser Emissionszertifikate. Das Beispiel Stahlsektor zeige, wie weit die Erholung dank politischer Unterstützung tragen könne./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
BASF
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
48.00 €
Hold
50.90 €
-5.70%
Sell
51.00 €
-5.88%
Sebastian Bray
-
Nachrichten zu BASF
|
16.02.26
|BASF Aktie News: BASF verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Börse Europa in Grün: So performt der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Handel in Frankfurt: DAX orientierungslos (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
16.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|06:47
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|BASF
|45.17
|-0.59%
