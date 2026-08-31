Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AXA-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die AXA-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,90 EUR für die AXA-Aktie, was einem Anstieg von 11,29 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 43,61 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 19,24 17.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 48,50 EUR 11,21 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 19,24 04.08.2026 UBS AG 45,00 EUR 3,19 03.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 77,00 EUR 76,57 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch