AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial
Was Experten für die AXA-Aktie in Aussicht stellen.
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AXA-Aktie veröffentlicht.
5 Experten stufen die AXA-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,90 EUR für die AXA-Aktie, was einem Anstieg von 11,29 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 43,61 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|19,24
|17.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|48,50 EUR
|11,21
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|19,24
|04.08.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|3,19
|03.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|77,00 EUR
|76,57
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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