EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.09.2021 wurden AXA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das AXA-Papier an diesem Tag bei 23.59 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die AXA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 423.908 AXA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’359.47 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 02.09.2026 auf 43.31 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83.59 Prozent.

Insgesamt war AXA zuletzt 89.85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch