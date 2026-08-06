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Swiss Re-Analyse im Blick 06.08.2026 13:22:44

Swiss Re-Analyse: Aktie von UBS AG mit Sell bewertet

Swiss Re-Analyse: Aktie von UBS AG mit Sell bewertet

Swiss Re-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Will Hardcastle unterzogen.

Swiss Re
138.63 CHF 1.69%
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Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Franken belassen. Mit Blick auf das Zahlenwerk zum zweiten Quartal des Versicherers sei sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten etwas dabei gewesen, schrieb Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend geringfügig dürften seiner Einschätzung nach die Kursausschläge ausfallen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Swiss Re-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 13:05 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.4 Prozent auf 136.80 CHF zu. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 18.13 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 350’356 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 3.0 Prozent aufwärts. Am 06.08.2026 dürfte Swiss Re die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,Swiss Re
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