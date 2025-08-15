Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Aurubis Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Add
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
96.75 €
|
Abst. Kursziel*:
13.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Christian Obst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
|
14:11
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.25
|XETRA-Handel MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Aurubis-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
28.08.25
|EQS-News: Aurubis commissions steam accumulator system in Lünen, one of Europe’s largest multimetal recycling sites (EQS Group)
Analysen zu Aurubis
|18:05
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|18:05
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|18:05
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|03.05.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|90.88
|11.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:30
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|16:30
|
Bernstein Research
Kering Market-Perform
|16:30
|
RBC Capital Markets
Inditex Sector Perform
|16:30
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|16:30
|
Bernstein Research
Henkel vz. Market-Perform
|16:29
|
DZ BANK
Apple Halten
|16:29
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform