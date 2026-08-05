MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Aurubis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 84.48 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.184 Aurubis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aurubis-Papiers auf 188.70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223.37 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 123.37 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Aurubis eine Börsenbewertung in Höhe von 7.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch