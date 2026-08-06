Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Der Auftragseingang legte weiter zu. Zudem verbesserte das Unternehmen die Profitabilität deutlich.

Auftragseingang wächst zweistellig

Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr um 11,4 Prozent auf 920 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte war es sogar ein Plus von 19,0 Prozent. Nachdem Oerlikon bereits im ersten Quartal mit einem überraschend starken Auftragseingang die Erwartungen übertroffen hatte, setzte sich die Entwicklung im zweiten Quartal mit einem Plus von 15,0 Prozent auf 465 Millionen Franken fort.

Laut Oerlikon war dafür vor allem das Materialgeschäft verantwortlich. Kunden hätten sich angesichts der Handelsspannungen und der höheren Rohstoffpreise weiterhin die Versorgung mit kritischen Mineralien gesichert.

Umsatz leicht gesteigert

Der Umsatz erhöhte sich ebenfalls, wenn auch weniger stark, weil sich Aufträge erst später widerspiegeln. Er stieg im ersten Halbjahr um 0,5 Prozent auf 790 Millionen Franken. Vor allem die Bereiche Luftfahrt, Energieerzeugung und allgemeine Industrie trugen laut Oerlikon zum Wachstum bei, während das Automobilgeschäft belastete.

Kostenprogramm stärkt Profitabilität

Auch bei der Profitabilität legte Oerlikon deutlich zu. Der operative EBITDA stieg um 18,6 Prozent auf 156 Millionen Franken, die operative EBITDA-Marge verbesserte sich auf 19,7 Prozent von 16,7 Prozent im Vorjahr. Positiv wirkten sich laut Unternehmen die 2025 eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen, ein günstigerer Produktmix sowie die Neubewertung von Lagerbeständen infolge höherer Rohstoffpreise aus.

Unter dem Strich blieb aus dem fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 40 Millionen Franken übrig. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 46 Millionen angefallen.

Oerlikon hebt Ausblick an

Für das Gesamtjahr hob Oerlikon den Ausblick an. Neu erwartet der Konzern bei konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich statt wie bisher im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die operative EBITDA-Marge soll 18,5 bis 19,5 Prozent erreichen statt wie bisher rund 17,5 Prozent.

Grundlage für die höhere Prognose seien das starke erste Halbjahr und die verbesserte Visibilität für die zweite Jahreshälfte.

Die Analysten bewerteten die Zahlen insgesamt positiv. Die ZKB sprach von einem Ergebnis und einer Prognoseerhöhung über den Erwartungen. Besonders die neue Margenvorgabe liege deutlich über dem bisherigen Konsens.

Baader verwies allerdings darauf, dass ein wesentlicher Teil der positiven Gewinnüberraschung auf die Neubewertung von Materialbeständen sowie auf vorgezogene Bestellungen im Zusammenhang mit den Exportbeschränkungen für Wolfram und Yttrium zurückzuführen sein dürfte. Die angehobene Jahresprognose erscheine daher anspruchsvoll. Das Erreichen der Ziele hänge wesentlich von stabilen Preisen für die strategisch wichtigen Rohstoffe Wolfram und Yttrium ab.

Oerlikon-Aktie auf Jahreshoch

Die Oerlikon-Aktien starteten zunächst deutlich schwächer drehen im Verlauf aber ins Plus und erreichen bei 5,08 CHF ein Jahreshoch. Zuletzt ging es noch um 1,41 Prozent auf 5,04 CHF nach oben.

Nach der starken Kursrally der vergangenen Monate sei der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen günstig, hiess es bei Baader. Seit Jahresbeginn liegen die Oerlikon-Aktien dennoch rund 54 Prozent im Plus und haben den SPI mit einem Zuwachs von rund 12 Prozent deutlich hinter sich gelassen.

Pfäffikon (awp)