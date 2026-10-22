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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

79.39
CHF
-8.36
CHF
-9.52 %
16:54:31
BRXC
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23.10.2026 13:53:11

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
79.39 CHF -9.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe Atoss gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Auch die Barmittelentwicklung sehe stark aus. Dazu komme der angehobene operative Margenausblick (Ebit)./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.20 € 		Abst. Kursziel*:
28.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.50%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
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