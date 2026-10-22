ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
79.39CHF
-8.36CHF
-9.52 %
16:54:31
BRXC
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23.10.2026 13:53:11
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
79.39 CHF -9.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe Atoss gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Auch die Barmittelentwicklung sehe stark aus. Dazu komme der angehobene operative Margenausblick (Ebit)./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89.20 €
|
Abst. Kursziel*:
28.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.50%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
15:58
|XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: ATOSS Software SE: Umsatzwachstum und hohe Profitabilität im dritten Quartal stellen Weichen für weiteren Rekordabschluss (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: ATOSS Software SE: Revenue growth and high profitability in the third quarter put ATOSS on track for another record year (EQS Group)
|
21.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu ATOSS Software AG
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|79.39
|-9.52%
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|14:57
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UBS AG
Deutsche Bank Buy
|14:56
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UBS AG
Nestlé Neutral
|14:56
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JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
|14:55
|
UBS AG
Zurich Insurance Neutral
|14:55
|
DZ BANK
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