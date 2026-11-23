Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ATOSS Software-Anteile 106.20 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 94.162 ATOSS Software-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 80.70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’598.87 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.01 Prozent verringert.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1.28 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch