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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

86.54
CHF
4.09
CHF
4.96 %
09:06:44
BRXC
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27.10.2026 08:13:30

ATOSS Software Neutral

ATOSS Software
86.54 CHF 4.96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
90.60 € 		Abst. Kursziel*:
10.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
96.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.06%
Analyst Name::
Jarrod Chisholm 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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