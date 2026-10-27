ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90.60 €
|
Abst. Kursziel*:
10.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
96.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.06%
|
Analyst Name::
Jarrod Chisholm
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
26.10.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SDAX aktuell: SDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.10.26
|TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu ATOSS Software AG
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|87.91
|6.62%
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|07:55
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|07:51
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