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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

81.71
CHF
0.42
CHF
0.51 %
17:27:55
BRXC
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12.11.2026 18:14:33

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
81.71 CHF 0.51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Margen des Software-Entwicklers seien gestiegen, die Umsatztrends hätten sich aber abgeschwächt, schrieb Henrik Paganetty in einer Studie am Donnerstag. Der Experte kürzte die Prognosen für die Umsätze in den Jahren 2026 bis 2028 um ein bis sieben Prozent./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
88.40 € 		Abst. Kursziel*:
24.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.18%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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