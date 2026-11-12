ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Margen des Software-Entwicklers seien gestiegen, die Umsatztrends hätten sich aber abgeschwächt, schrieb Henrik Paganetty in einer Studie am Donnerstag. Der Experte kürzte die Prognosen für die Umsätze in den Jahren 2026 bis 2028 um ein bis sieben Prozent./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.40 €
|
Abst. Kursziel*:
24.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.18%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
09.11.26
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-PVR: ATOSS Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ATOSS Software AG
|18:14
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|18:14
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|18:14
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|81.71
|0.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|
Jefferies & Company Inc.
ATOSS Software Buy
|17:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Tesla Neutral
|17:20
|
DZ BANK
Dürr Halten
|17:05
|
RBC Capital Markets
GEA Outperform
|16:59
|
DZ BANK
grenke Kaufen
|16:44
|
DZ BANK
Allianz Kaufen
|16:40
|
DZ BANK
Porsche Automobil Halten