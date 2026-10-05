ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ATOSS Software Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software vor Zahlen des Spezialisten für Personalmanagement zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner Schätzung für das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse liege er über der Markterwartung, schrieb Jarrod Chisholm in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil sei bei den Aktien das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgewogen. Insgesamt sei Atoss ein gut positioniertes Softwareunternehmen mit mehreren klaren Wachstumstreibern wie günstige steuerliche Rahmenbedingungen, Digitalisierung und Cloud-Migrationen sowie der Chance, Marktanteile in einem wachsenden Gesamtmarkt zu gewinnen./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
84.70 €
|
Abst. Kursziel*:
18.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
84.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.20%
|
Analyst Name::
Jarrod Chisholm
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
01.10.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
30.09.26
|ATOSS Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu ATOSS Software AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|78.41
|2.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|14:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|14:26
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|14:26
|
Deutsche Bank AG
Linde Buy
|14:14
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|14:13
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|13:56
|
Deutsche Bank AG
PVA TePla Buy