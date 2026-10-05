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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

78.38
CHF
1.62
CHF
2.11 %
16:27:20
BRXC
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zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 11:49:18

ATOSS Software Neutral

ATOSS Software
78.38 CHF 2.11%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software vor Zahlen des Spezialisten für Personalmanagement zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner Schätzung für das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse liege er über der Markterwartung, schrieb Jarrod Chisholm in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil sei bei den Aktien das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgewogen. Insgesamt sei Atoss ein gut positioniertes Softwareunternehmen mit mehreren klaren Wachstumstreibern wie günstige steuerliche Rahmenbedingungen, Digitalisierung und Cloud-Migrationen sowie der Chance, Marktanteile in einem wachsenden Gesamtmarkt zu gewinnen./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
84.70 € 		Abst. Kursziel*:
18.06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
84.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.20%
Analyst Name::
Jarrod Chisholm 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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