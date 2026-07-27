ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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27.07.2026 12:25:55
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
77.06 CHF 9.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die starke Auftragsdynamik des Software-Unternehmens untermauere seine Investment-These, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebit) für 2027 leicht nach oben./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.89%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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