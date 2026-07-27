ATOSS Software 77.06 CHF 9.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die starke Auftragsdynamik des Software-Unternehmens untermauere seine Investment-These, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebit) für 2027 leicht nach oben./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.