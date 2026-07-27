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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

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27.07.2026 12:25:55

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die starke Auftragsdynamik des Software-Unternehmens untermauere seine Investment-These, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebit) für 2027 leicht nach oben./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.89%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
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