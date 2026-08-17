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17.08.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag stärker

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag stärker

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 115,40 GBP.

AstraZeneca
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Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 116,90 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 115,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 1'098'917 Stück.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,31 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,55 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,32 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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