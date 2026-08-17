AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 116,70 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'784 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,80 GBP an. Bei 115,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 121'191 AstraZeneca-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,79 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,32 USD belaufen. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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