AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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17.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Die AstraZeneca-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 115,60 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 116,90 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 436'072 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 157,30 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Mit Abgaben von 6,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,32 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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