FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht

Die AstraZeneca-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50.69 GBP. Bei einem AstraZeneca-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 197.278 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 22’608.01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 114.60 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 126.08 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 177.88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch