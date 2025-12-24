AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 136,45 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 9'883 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 136,22 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'565 AstraZeneca-Aktien.

Am 27.11.2025 markierte das Papier bei 142,06 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 4,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 42,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. AstraZeneca liess sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.27 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.43 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 7,98 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AstraZeneca am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

