Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’442 0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9275 -0.2%  EStoxx50 5’751 0.0%  Gold 4’492 0.1%  Bitcoin 68’600 -0.3%  Dollar 0.7866 -0.2%  Öl 62.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Goldbarren, Goldmünzen, Goldminen-Aktien & Co.: Welches Gold-Investment lohnt sich am meisten?
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.12.2025 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag mit Abschlägen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 136,45 GBP.

AstraZeneca
145.72 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 136,45 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 9'883 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 136,22 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'565 AstraZeneca-Aktien.

Am 27.11.2025 markierte das Papier bei 142,06 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 4,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 42,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. AstraZeneca liess sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.27 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.43 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 7,98 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AstraZeneca am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie fällt: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert

Roche-Aktie gibt dennoch ab: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu - Neue Generation von Laborsystemen auf dem US-Markt

AstraZeneca-Aktie dennoch im Minus: Erweitere US-Marktfreigabe für Enhertu


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com